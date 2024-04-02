醫健：成視在人：感恩獲免費診治 山區貧農重拾視力

萊州省位於越南西北部邊境一個山區，當地85%人口是少數民族，70%人口生活在極端貧窮中。Ha是當地一位56歲的農民，因為視力受損，做家務或農活時經常跌倒或絆倒，但仍要每日辛勞工作及照顧家人。當地社區大部分人沒有做過視力檢查，尤其是住在偏遠村莊的農民，家中距離最近的社區健康診所需要一天的路程，因此Ha的視力問題一直未受重視。

篩檢轉介 摘除白內障 據統計，萊州省只有11名醫生及15名護理師接受過眼科護理培訓，卻為50萬人提供服務，醫患嚴重失衡。Ha忍受了多年的視力欠佳，最近最終在哥哥的勸說下到當地一家診所參與視力篩檢，及後被轉介至萊州綜合醫院，診斷出患有白內障。該醫院是奧比斯合作夥伴醫院，在資助下，Ha成功進行了免費的白內障手術。

奧比斯在當地開展了免費白內障手術，得益的不止Ha一人，透過有關項目，至今已有數千人進行了篩檢，當中400人已接受治療手術。今年年初，Ha的視力有明顯改善，已重投工作及新生活，並說：「我現在看得十分清楚，非常高興！有良好的視力，我的生活及工作就會輕鬆很多。」她衷心感謝奧比斯的支持，令到越南偏遠地區的兒童及成年人獲得免費的眼疾治療，改善一家人的命運。

奧比斯