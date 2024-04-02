橫頭磡賽馬會診所4‧8起翻新 病人改新蒲崗柏立基門診治療

【本報訊】橫頭磡賽馬會診所將進行翻新工程，於下周一（8日）起暫遷至同聯網的柏立基普通科診所，當局指早前亦已安排定期覆診病人轉往該診所接受治療。至於診所原址，預計明年首季完成工程並重投服務。

醫管局九龍中醫院聯網昨日公布，位於橫頭磡聯合道200號的橫頭磡賽馬會普通科門診診所，將會進行全面內部翻新工程，以改善診所環境及提升服務水平。聯網指，診所服務將由下周一起暫遷至新蒲崗太子道東600號地下的柏立基普通科門診診所。

明年首季完成工程 聯網預計，有關工程將會於明年第一季完成，屆時診所將會重新在原址投入服務，而因應翻新工程，診所早前已安排定期覆診的長期病患者，暫時轉往柏立基普通科門診診所繼續接受跟進治療。

至於因偶發性疾病而需求診的市民，期間亦可如常透過普通科門診電話預約系統，或醫院管理局流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約其他診所的診症時間。