調整設施規模 減少收地 港鐵研削北環綫車站範圍

【本報訊】當局去年已將北環綫主綫工程刊憲，該條新鐵路線連接正在興建的東鐵綫落馬洲支綫古洞站，以及屯馬綫錦上路站，由於走線橫跨新界北一帶，工程需要收回多幅私人土地，影響工程造價。路政署北部都會區鐵路辦事處及港鐵提交北區區議會轄下交通運輸委員會文件指，港鐵已進一步優化項目設計，例如在不影響鐵路載運力的前提下盡量縮減擬議車站範圍及鐵路附屬設施，並因應沿線發展項目的推展進度，計劃修訂項目的鐵路方案，令整體須收回土地的範圍得以減少。相關政府部門及港鐵現正擬備有關鐵路修訂方案的刊憲文件，並預計將於今年第二季刊憲及諮詢公眾。

北環綫是北部都會區發展的主要交通基建項目，當主綫落成後可服務古洞北新發展區及新田科技城，更可釋放凹頭、牛潭尾及新田一帶土地的潛力，以及將東鐵綫及屯馬綫形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，進一步改善現有鐵路網絡。在北環綫主綫投入服務後，使用鐵路往來錦上路站和古洞站，車程只需約12分鐘。

建造工程料明年展開 北環綫主綫以地底鐵路方式興建，全長10.7公里，並於凹頭、牛潭尾和新田增設3個中途站，以及於錦上路及古洞設兩個轉車站。項目初步設計已大致完成，有關政府部門和港鐵現正處理法定反對期內所收到的意見，包括盡力安排與各反對者會面，詳細回應意見及跟進。根據該項目的詳細規劃及設計、相關法定程序及公眾諮詢等工作的最新進展，該項目的建造工程預計於2025年展開，目標於2034年竣工。