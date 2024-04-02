兩視障者墮軌釀險境 疑踏黃線誤當引路徑

團體籲避免混淆亂走 須專心用腳感受 在上周六（3月30日）的一日內，先後有兩名視障人士於港鐵火炭站內跌落路軌，最終分別由其他乘客和港鐵職員協助扶上月台。失明人協進會會長黃俊恒昨日在電台節目表示，雖然兩宗事件在同一日、同一車站發生，但相信都只屬個別事件，估計或因分心誤將月台黃線當成引路徑，指情況偶爾亦會發生。黃解釋視障人士的生活技能培訓，都會教他們要踏在引路徑上、用腳感受引路徑；但部分視障人士可能習慣用手杖掃引路徑，一旦分心就有機會將引路徑與月台黃線混淆。

黃俊恒指出，月台黃線凸起的設計有作用，難以取消，但如將黃線後移，又會縮小候車區。不過他亦指，引路徑比月台黃線粗很多，相信只要專心並不難分辨。他提醒市民若在月台上看到視障人士有危險，盡可能走近輕聲提示，應避免一下子用手拉走視障人士，否則他們可能會感到驚慌。他又指若視障人士需要帶路，引領者可以遞出手肘給視障人士捉着，並維持行前半步的距離。

料年內完成火炭站幕門安裝 議員張欣宇認為事件反映透過電腦自動分析，在偵測到有人進入路軌時發出警報有一定作用，但加裝月台幕門仍然是防止乘客墮軌的最佳方法。他指出目前東鐵綫大部分車站的月台幕門安裝工程，已進行得七七八八，預料火炭站亦會於年內完成安裝，到年底應該會有70至80%車站完成工程，進度較港鐵預期稍快。至於旺角東、大學及羅湖站，由於月台弧度較高，安裝幕門後有機會令車廂和月台邊緣有較大的空隙，乘客有可能會踏空跌入路軌，港鐵目前仍未能解決這方面的技術困難。

張欣宇解釋，由於東鐵綫本身是營運中，日常有很多維修保護工作要做，部分是法例要求，因此每周最多只可騰出兩至3晚，進行安裝工程。至於已加裝幕門的觀塘綫和屯馬綫架空車站，張欣宇指出市區綫的車站較少彎位，但就較受氣溫變化影響，如果溫差較大，月台閘門表現會受影響；而新安裝的閘門已改善相關設計，並已加高至約1.7米，以防有人刻意攀爬並越過閘門。

目前東鐵綫大部分車站的月台已安裝幕門 。