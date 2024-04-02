泳季首日 淺水灣人流疏落

【本報訊】天氣漸熱，不少市民或趁復活節最後一日假期，到沙灘吹海風及游水消暑。康樂及文化事務署轄下22個刊憲泳灘昨日起提供救生服務，包括淺水灣、深水灣、石澳、赤柱正灘等港人常到的人氣沙灘。本報記者昨日正午到淺水灣沙灘視察，發現沙灘人流疏落。

本報記者昨午12時到淺水灣沙灘巡視，發現沙灘內不乏一家大小，趁假期到此共享天倫之樂，亦見內地及外地遊客蹤影；與此同時，一眾救生員亦分別在海面及沙灘上巡視，但由於當時天色陰沉，未見陽光，故未知是否受天氣影響，以致沙灘內人流十分疏落。

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋該區。本港地區昨日天氣大致多雲，局部地區有驟雨，下午短暫時間有陽光及炎熱，吹和緩至清勁南風，高地間中吹強風，預料一道低壓槽會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。

22泳灘 提供救生服務至10月 在4月至10月的泳季期間，康文署會由每日上午9時至傍晚6時，於上述的刊憲泳灘提供救生服務；至於6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間將會延長，由上午8時至晚上7時。署方呼籲市民切勿在沒有救生員當值的泳灘游泳，以避免發生意外。