港燈引入機械人 遙距檢查電纜隧道

【記者伍萬庭報道】電纜隧道將電廠供應的電力輸送各區，為確保藏於隧道內的電纜運作正常，不受外來因素影響，隧道內地下水、石屎和隧道結構需定期檢查，尤其颱風及暴雨後，工程人員會巡視隧道內地下水、石屎和隧道結構。港燈與電訊公司合作引入一款遠端控制的機械人，擔當隧道的「智慧管家」，配合5G技術每日為隧道作基本檢查，將隧道升級為「智能隧道」。機械人只需1.5小時便可完全拍下隧道情況，可減省人手和時間，並確保隧道安全運作。

電纜隧道屬密閉空間，為確保入內人員安全，工程人員進行工作前要作風險評估。為減少工作流程，港燈與電訊公司由今年2月開始，在其中一條電纜隧道引入可遙距控制的機械人，將隧道數據及情況傳回公司。為配合電纜隧道環境及檢查所需數據，機械人和隧道設備都有專門設計。電訊公司利用5G科技，確保機械人可以保持高速而穩定的通訊。

年檢改日檢 僅需1.5小時 港燈輸配電科工程建設及保養主管甄家榮指，機械人配備氣體探測裝置，可以即時顯示內部氣體，如硫化氫、甲烷等濃度，大大減少進入密閉空間風險和預備工作。他又指，原本按規定公司每年只需為隧道作一次定期檢查，打風落雨後再額外安排，現在機械人可以每日進行，安全性大大提升。而且，若派員進隧道內，每次最少要6名工程人員，約大半天時間檢查一次。相較之下，機械人只需1.5小時便可完全拍下隧道情況，供工作人員檢查設備有否受損及溫度異常等。

而且，「智慧管家」配備多個高清鏡頭，將畫面實時傳送到伺服器及操作介面，工作人員毋須親身進入隧道，亦可知隧道內最新情況。「智慧管家」亦攜同不同類型的感應器，包括紅外線探測器及氣體分析儀，了解隧道內整體情況，以便部署人手及相應方案，保障工作人員的安全。港燈指現時機械人屬輔助性質，人手檢查會繼續進行，希望未來將有關計劃推至其他電纜隧道。