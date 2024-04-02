普通袋未滿垃圾照棄 試行徵費 加劇浪費

廚餘收集車限指定時間 住戶存放添困難 本港8月1日始全面推行垃圾徵費計劃，而政府於昨日起，選定14個處所，推行垃圾徵費「先行先試」計劃。九龍城一幢有業主立案法團的單幢式大廈，是其中一個被選中試行的住宅大廈，環保署會向每單位派發30個20公升的指定垃圾袋，計劃為期一個月。不過，有住戶稱大量未使用的普通垃圾袋，被迫盡快使用而造成浪費，此外在廚餘收集上，亦面臨困局。

住在參與試行計劃大廈的住戶指，大廈垃圾房的大型垃圾桶使用透明膠袋，管理處將會統計住戶使用指定垃圾袋的情況。但該住戶反映未開始試行「減廢」，已經見到很多其他住戶，想在計劃前盡快用完本身的普通垃圾膠袋，即使只有小量垃圾亦會包起丟棄，造成浪費；而她本身亦有一大卷普通垃圾袋未使用。

另外由於大廈沒有廚餘機，環保署安排廚餘收集車於每日指定時間，在大廈樓下收集住戶的廚餘，但她指，要思考如何儲存廚餘之餘，一旦錯過收集車到達的時間，廚餘又要存放多一天，對於此安排感到不便。

廚餘機不足 回收點不「就腳」 而深水埗一幢納入試行計劃的三無大廈，多名住戶均指有人員向每戶派發一卷共30個指定垃圾袋；有住戶稱，以往每日最少使用一個24乘30吋的白色垃圾袋，容量較15公升的指定袋，大約一倍，估計在先試計劃期間，每日要用一至兩個指定袋，成本約3.4元，較普通垃圾袋成本高出逾10倍，但他指將來都會守法購買指定袋。該住戶又指，住唐樓沒空間做分類回收，附近回收點亦不「就腳」，促請政府在區內增設更多回收設施，特別是廚餘機。

此外，試點亦包括安老院舍，議員顏汶羽曾視察屯門一間試點院舍的準備情況。他指，經商討後，環保署提供了兩款分別35和75公升的指定垃圾袋，院舍試行期間會統計每日使用指定垃圾袋的用量；不過，日常會使用大量紙尿片的安老院舍，業界早前曾經對垃圾收費所衍生的費用表達關注。顏又指，由於院舍過往沒有進行垃圾分類回收，昨天起院舍要求員工以廚餘回收桶收集廚餘，之後送到附近垃圾站回收，希望減少製造垃圾。

環保署發言人指，該署人員已在試行大廈的公眾地方張貼海報等宣傳品，並逐戶探訪通知居民計劃細節及派發指定袋和單張，內容包括大廈附近回收點及廚餘收集點資訊，讓居民知悉如何處理回收物及廚餘。發言人又稱，三無大廈居民可繼續沿用現時處理垃圾的安排，自行委聘清潔工收集垃圾，或由住戶自行將垃圾送往附近收集點。食環署發言人則指，會因應實際情況靈活調配資源，以多管齊下方式，應對非法棄置垃圾行為及採取執法行動。