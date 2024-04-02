復活假首3日 逾150萬港人離境

【本報訊】一連4日的復活節假期昨日結束，本港迎來入境高峰期。入境處數據顯示，截至昨晚9時，各出入境口岸共錄得79.8萬人次出入境，當中入境港人佔42.5萬。最多人使用的陸路口岸是羅湖口岸。在復活節長假期首3日，本港合共錄得超過150萬人次香港居民離境。入境處早前預測，昨日會有近59萬人次經陸路口岸入境。

深圳邊檢總站指，昨日中午12時至晚上10時左右，多個深港主要陸路口岸，包括皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等將會出現客流高峰，邊檢機關將提前開足查驗通道，強化通關秩序維護。上周五復活節長期假首日，深圳口岸出入境人次達88.2萬，創去年2月口岸全面恢復通關以來單日新高，其中經福田口岸入境內地的旅客，達到15.56萬人次，是口岸開通以來新高。

返港市民：內地消費便宜有新鮮感 本報記者昨日下午到西九高鐵站視察，人流雖多但未算擠迫，旅客可正常通行。市民鄧女士與家人共5人去了廣州，去程由落馬洲過關，回程選乘高鐵，出行沒有遇到延誤等情況，能更好的控制行程。她說，此行大約花費5,000元，如果留在本地消費的話也差不多。另一市民吳先生亦與家人前往廣州，他表示一行9人平均每人花費500至1,000元，相對在香港消費便宜及較有新鮮感。

另一市民蕭先生則與家人去潮州遊玩，他指在潮州租車自駕遊，認為內地在支付方式、租車等方面較香港方便，之後若有機會也會再考慮去更遠的地方遊玩。