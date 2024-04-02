東南亞機票平4成 團費減價旺場 北上成風 遊內地團飆3倍火熱

【本報訊】復活節假期港人外遊、北上消費成熱潮下，主力出境業務的旅行社較受惠。有旅行社負責人透露，假期旅行團的報團人數按年大幅上升，除了往內地不同城市的旅行團人次飆3倍外，東南亞、歐洲等團亦錄得一倍增長，帶動整體生意較去年多超過一倍。他相信，近期流行到內地旅遊，現時為內地賞花的好時節，以及團費低均令內地團表現做好。

中港恢復通關後第二個復活節假期，港人旅遊模式亦起變化。除了機場在假期人頭湧湧，各個陸路關口的情況更誇張，部分港人在關口等待逾兩小時才能步入內地。東瀛遊執行董事禤國全昨日在電台節目表示，社會最近流行「中國風」，不單止大灣區和深圳的旅行團受歡迎，其他目的地的團都「百花齊放」，形容是跑贏大市。

高鐵票價全年劃一「助攻」 禤提到，內地團報團人數倍增受助於高鐵票價全年劃一，不會隨旺季而增加，而高鐵赴內地方便和運載力較強，令內地團有較大增長。他又透露武漢、重慶、四川等飛機團客量同樣上升。他又說，報團市民即使前往大灣區也會逗留3至4日。至於日本旅行團今年僅錄得約10個百分點增長，他解釋去年日本團復甦較快，今年則約持平穩增長。

團費方面，禤國全指航空公司或高鐵運力逐步提升下，機票價格已經回落，並較去年便宜，例如東南亞機票回落30%至40%，相關團費亦相應調整。以南韓或泰國團為例，團費由之前9,000元至1.2萬元，回落至6,000元至一萬元。不過，日本團則因機票供求較緊張，價格只回落約10%，6至7日團團費由去年的1.8萬元以上，微跌至今年1.3萬至1.8萬元。