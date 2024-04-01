先行先試要跟貼 指示混亂難適從

垃圾徵費「先行先試」今日起在14個試點推行，目的是為8月1日全港實施做好準備。環境及生態局局長早前介紹「先行先試」安排時，對8月正式徵費一事，只稱要待試行計劃收集數據後再全面考慮，當局不會只考慮單一因素。此外，又表示政府有很大決心推行垃圾徵費，惟同時又稱會持「開放態度」。

政府於推行「先行先試」政策時，一再拖延有關推行時間，而且言詞間令人覺得推行「決而不行」，有議員甚至更關心政府會在甚麼條件下再次延後計劃，而網上一些言論亦指有關計劃可能無限期延遲。要言之，眾聲喧嘩，意見紛紜，一時之間似乎訊息頗為混亂，「都唔知邊句真」，市民亦無所適從。

政府表示，已揀選不同類型試點了解各業界需要，包括政府大樓、住宅、商場以及院舍等，了解各業界、特別是飲食業試行時，會否造成很重成本負擔，希望做真實試驗，了解推行時會否出現香港獨有的困難。飲食界的憂慮可以理解，皆因目前港人北上成趨勢，加速本港飲食業的困境。而首階段管制即棄塑膠產品的新法例4月22日起實施，涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品。高官指出，商舖可於6個月的適應期內把剩餘塑膠用品用完，當局會為商舖提供代替品資料，並告知購買方式；適應期過後當局會警告，如果違規屢勸不聽，會執行2,000元的定額罰款。總之，飲食業要先適應「走塑」再經「垃圾徵費」考驗，所造成的經營成本負擔，究竟會否成為壓倒駱駝最後一根稻草，目前言之尚早，恐怕要待當局收集大家意見後，才知真正進展如何。

談了近20年的垃圾徵費，今日起的14個試點是否運行暢順，政府有關部門應該每日跟貼些，給予實質指示，不能求求其其，得過且過，否則推行起來又是雷聲大雨點小，達不到政府的預期效果。本報記者近日走訪參與「先行先試」計劃的荃灣公營屋邨滿樂大廈內的安寧樓，深水埗兩幢沒有業主立案法團、居民組織及管理公司的「三無」大廈，留意到該些大廈各層均已張貼計劃、使用指定袋等海報，亦以地圖顯示附近回收點位置的回收指南。然而，有三無大廈住戶林先生表示，至今仍不太知悉「先行先試」具體如何運作，環保署人員上門簡介時他不在家，家人亦未有商討相關安排。林先生說其家人一向沒有分類回收習慣，亦不知道附近有甚麼回收設施，因此一般廢物都只會棄置，得悉附近的「綠在區區」需步行約10分鐘後，因不就腳並不打算經常前往回收。

看來，對於這些三無大廈的住戶，政府應該有耐性的多加解說，要改變他們分類及丟棄垃圾的習慣，政府在回收上要盡量予住戶方便，譬如定期有不同回收車去收集廚餘、廢膠樽或廢紙。此外，記者發現在長沙灣道58號「三無」大廈的走廊，已有垃圾桶套上指定袋，疑為「包底」，亦有住戶未開始計劃，已率先以指定袋扔垃圾。

垃圾徵費是否可順利推行和持續發展，端看政府能否跟貼並改善市民陋習，否則到頭來又是一場「大龍鳳」，市民無所適從，到頭來只會勞民傷財，依然垃圾圍城，未能從源頭回收減廢。