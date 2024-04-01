冰鑑春秋：誰侮辱了記者尊嚴

大陸外交部部長助理華春瑩在X平台上發表一張英文配圖，圖片標題是：誰是麻煩製造者？搭配文字為：每次菲律賓向擱淺軍艦運送補給，都載有許多記者在船上，並讓他們篡改錄製的視頻，以製造聳人聽聞的新聞，並將菲律賓塑造為受害方。

菲律賓外國記者協會隨即發表聲明，強烈反對和譴責這一錯誤、無依據的說法，認為是對記者正直性的侮辱，並對這種暗示媒體是麻煩製造者、與政府勾結以實現政治議程的說法深表不滿，強調「自由獨立的媒體不是報道自己被告知的事情，而是報道他們親眼見到的事」。

外國記者協會的反應不意外，問題是，如果真的是有經驗的記者，就會知道就算親眼見到的事情，很多也不見得就是事實，只不過是有人想要讓你看到的情況罷了。

南海衝突發生以來，西方記者不是坐着美方的飛機，就是搭上菲方的船艦，在美菲選定的時間地點，讓記者拍攝報道衝突的場面。難道這些西方媒體同業們都沒有想過，你們看到的這些衝突景象，都是美菲刻意想要讓你們看見的嗎？如果真是一個想要探求真相的記者，理應也想從另一個並非由美菲所掌控的面貌來探究事情的根本，可是你們有嘗試過這樣做嗎？

別的不說，就以馬德雷山號擱淺在仁愛礁，西方媒體難道不覺得奇怪，就這麼剛好可以擱淺在爭議地點，又剛好就有人要在此定居生活？就算撇開領土爭議，這種明顯危害生態環境的事，怎麼這些公正的外媒記者都沒有人口誅筆伐呢？

若只是按照美菲設定好的材料照本宣科，早就心有定見只想指摘特定一方，這種人不叫媒體記者，只是側翼打手！面子是人家給的，臉是自己丟的。侮辱記者尊嚴的恐怕就是記者自己。