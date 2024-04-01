筆下風雲：用腳投票 咎由自取

由復活節假期的前一日，到復活節假期的第二日，前後3日，香港便有約168萬人次出境，當中絕大部分北上。上周六，筆者到港島東一個商場用膳，過去中午尚有八、九成入座率的連鎖茶餐廳，連一半座位也坐不滿，平日侍應不容食客揀位坐，當日忽然變得平易近人，任坐唔嬲。

這算不算是不見棺材不流眼淚呢？本港飲食業服務水平一直備受詬病，茶餐廳尤其沒有服務可言，甚至被食客批評貼錢買難受，要受侍應的氣。如今一個長假期，內地吸走百多萬港人，本港食肆隨即變得冷清。要是他們一向待客殷勤，食客少點怨氣，或許北上風潮未必如現在熾熱。

逆水行舟，不進則退。做生意沒有包賺，從來都是以品質和服務爭一日之長短。過去受惠於內地個人遊政策，本港食肆「躺着也賺錢」。回歸初期，內地旅客鮮少出門，令他們對香港趨之若鶩。但這麼多年過去，中港地位逆轉，內地豪客走遍全世界，香港業界卻依舊同一個思維、同一副面孔待客，有比較有傷害，內地旅客自然對香港興趣缺缺。

反觀內地城市不斷進步，單是深圳已經煥然一新，直接跟香港競爭，亦無懼跟香港競爭。「臉書」更有「全港執笠關注組」，每日都有網民報料，哪區的街舖重門深鎖，哪間餐廳執笠，哪個老字號結業。有網民號召港人留港消費打救經濟，但更多的人反應冷淡，認為港人用腳投票，根本是飲食業咎由自取。很明顯，飲食業已到了不得不轉型的時期，必須有汰弱留強的準備，要麼提升質素，要麼執笠。

香港飲食業從業員約有二十萬，一旦這個產業倒下，肯定會嚴重打擊經濟。但號召港人支持港店之餘，業界亦要捫心自問，有甚麼值得支持之處。