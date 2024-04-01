強詞有理：不能再忍讓

經過日前海上新一輪較量後，高舉白旗的菲律賓並沒有吸取教訓，態度依然囂張。總統小馬可斯揚言將會採取反制措施，還聲稱一直與盟國和夥伴國家保持經常性溝通，對方主動提出協助滿足菲律賓的要求云云。有甚麼樣的主子，就有甚麼樣的奴才，這位頭腦發熱的菲國政客口氣狂妄得很，這一點與美國政客倒有幾分相似，可惜狂妄歸狂妄，現實歸現實，菲律賓底子太薄，實力不允許，憑甚麼跟中國對抗？如何反制？即使借給他們一百個膽，也不敢開第一槍。

小馬可斯所謂的一直與盟國和夥伴國家保持經常性溝通，無非就是狐假虎威，拉美國來壯膽。殊不知美國正深陷俄烏和以巴戰爭兩個泥潭，加上自己內部問題多多，拜登還要忙於競選連任，左支右絀，自顧不暇，哪裏還顧得上菲律賓這枚小棋子。頭腦正常的人都知道，隨着中美軍事實力迅速拉近，美軍絕對不敢冒險與解放軍正面衝突，更不可能為了南海幾個小小島礁而大動干戈，小馬可斯指望美軍保護，只能說太傻太天真。

美國不斷煽風點火，唆擺菲律賓往前衝，但口惠實不至，並沒有提供甚麼實際利益，為何小馬可斯政府願意充當爛頭蟀？唯一解釋就是菲國政客已被華盛頓收買，暗中得到不少好處。這也正是美國一貫套路，利用美元賄賂，在世界各地收買政治代理人，為美國霸權服務。小馬可斯政府拿菲律賓命運作賭注，一心維護美國利益，看似不可思議，其實不難理解。正如烏克蘭澤連斯基政權一樣，維護美國利益多於維護烏克蘭利益。

許多人想不通的是，中國實力明明可以碾壓菲律賓，為何一直保持克制，甚至有點忍氣吞聲？這也很容易理解，南海和台海風高浪急，都是美國在惡意操作，目的就是要讓中國跌入陷阱，中國當然不能上當。說到底，美國才是中國主要對手，北京需要保持定力，穩定局勢，才能應對日後更大的挑戰，也才能實現長遠利益。

怕只怕，樹欲靜而風不止。中國盡量保持克制，希望維護地區和平穩定，奈何菲律賓政府走火入魔，不斷尋釁滋事，得寸進尺，如果中方繼續忍讓，只會令對方更加肆無忌憚。「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」中國決策者應該認真領會毛主席的教導，該亮劍時就要亮劍。