攔腰撞貨Van拋飛 司機棄車闊佬懶理

十字路口猛衝 肇事即逃遁 上水及粉嶺昨晨兩小時內發生兩宗翻車意外，其中一輛私家車駛經十字路口時，不但未有在讓線位停下，更高速一衝而過，結果攔腰撼及一輛客貨車，把其撞至彈撞街邊另一私家車後，再向右翻側於路中央。現場「天眼」拍下事發經過，肇事私家車男司機落車後施施然逃之夭夭，客貨車司機受輕傷，經治理後拒絕送院。執法人員根據車輛登記資料聯絡車主，以便追查肇事司機下落。

昨日凌晨5時許，一輛私家車沿上水新成路駛至符興街交界時，意外與一輛客貨車相撞，客貨車被撞至失控翻側，車身壓向另一輛停泊路邊的私家車。客貨車姓葉（33歲）男司機一度被困，需由消防員救出，他右手受傷，在場接受包紮後拒絕送院。人員追查肇事司機下落。

粉嶺房車自炒困司機 有「天眼」拍下意外一刻，顯示肇事私家車沿新成路駛至兩街交界處時，不但未有在讓線前停下，更高速衝過十字路口，結果攔腰撞向沿符興街行駛的客貨車。客貨車左車頭捱撞後，隨即失控撼及右邊一輛停泊街邊的私家車，繼而向右翻側橫亘路中。肇事私家車亦撞至掉頭停於十字路口，車頭冒出白煙。約20秒後，身穿黑色衫褲及黑色鞋的私家車男司機，施施然打開車門後落車，並棄車沿新成路徒步離去。附近市民驚聞巨響，紛紛走出來察看情況。

不足兩小時後，粉嶺一輛私家車沿新運路急速駛至北區政府合署對開時，突然失控自炒翻側及橫亘路中。姓薛（25歲）男司機未能自行打開車門而被困，由途經駕駛者協助報案。救援人員趕至將被困的薛男救出，幸他僅受輕傷，經到場救護員初步護理後毋須送院。意外原因有待了解。

北大嶼4車串燒7傷 另外昨晨6時許，兩輛的士及兩輛私家車沿北大嶼山公路中線及快線往機場方向行駛，當駛至近欣澳對開時，帶頭之的士及兩輛私家車，因應交通情況減速收慢。惟行最後的載客的士疑因天雨路滑，收掣不及撞向前車，釀成4車串燒意外。兩名姓徐（41歲）及姓蔡（40歲）的哥、兩名姓甄（28歲）和姓陳（38歲）私家車司機、以及蔡男的士上的3名（28至43歲）南非籍男遊客，分別報稱腰、胸口、肚及頭痛，由護車送院治療。