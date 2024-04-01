狂徒打傷內臟 唐狗吐血亡

女主人晴天霹靂 同伴難過拒進食 屯門發生懷疑虐狗兇案！一隻7歲大唐狗，早前從其生活的菜園偷走，詎料牠外出蹓躂半小時，途中懷疑遭人虐打，牠在歸家後氣喘拒食，至翌日咳血慘死。女主人初時以為事件與毒餌有關，直至獸醫憑相片判斷，方知愛犬或因內臟遭打傷致死，不禁難過痛哭。

有愛護動物群組在網上社交平台發貼文，指住在屯門虎地近富泰邨一菜園的7歲唐狗「黑妹」，上周四偷走出菜園約半小時，歸家後顯得驚慌及氣喘，而且毫無食欲。至翌日，女狗主發現「黑妹」吐出大量鮮血，繼而倒斃地上，感到十分震驚和傷心。

執法部門拒受理報案 貼文指，狗主初時懷疑愛犬遭毒害致死，但經獸醫觀察狗屍相片後，懷疑「黑妹」被人打傷內臟，她聞言後晴天霹靂，不禁哭叫：「叫你（黑妹）唔好走出去，被人打死！」。而菜園內的4歲狗同伴「旺仔」似乎亦感應到「黑妹」離世，此後表現難過，不肯進食。雖然狗主在事後報案求助，惟執法部門拒絕受理，只着她聯絡食環署跟進，目前狗屍已由食環署檢走。

據了解，「黑妹」曾被主人棄養，流浪至6年前，才被現時的女主人收養，平時在設有圍欄的菜園生活。據狗主稱，今年1月曾有一名男子不滿遭「黑妹」吠叫，因而用水喉向牠射水「教訓」，未知對方與今次事件是否有關。

未全面裝窗網 貓墮斃 另外，昨晨約8時，沙田水泉澳邨清泉樓有女住戶報案，指一隻家貓懷疑由高處墮下，倒臥大廈對開奄奄一息。人員到場檢驗後證實貓隻已經死亡，遂以黑膠袋裝載屍體。貓主家人其後到場了解助查，初步相信事件並無可疑。

據了解，墮斃貓咪為一隻兩歲英國短毛貓仔「曲奇」，貓主早前以7,000元購買，貓主母親甘女士指，初時將貓隻困養兒子房間，因此房間窗戶裝有貓網，其後家人接受與曲奇相處，便容許牠在家中自由行走，近日正準備為屋內其他窗戶加裝貓網，未料發生憾事。甘女士當時得悉事件趕落樓，發現曲奇已經「無得救」，全家對事件都感到十分傷心，現時屋內另飼養一隻較年幼的唐貓女，暫時會放在兒子房間以確保安全。