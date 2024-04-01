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薄扶林道爆水管 驚現20米高噴泉
噴出的水柱形成一個鬧市噴泉。
【本報訊】昨日下午2時許，港島薄扶林道往香港仔方向近域多利道有地底水管爆裂，噴出約20米高水柱，有如鬧市噴泉。執法人員接獲報案後趕往現場，並通知水務署派員到場閂水掣，其後工程人員亦圍封爆水管位置展開搶修工程。
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