薄扶林道爆水管 驚現20米高噴泉

【本報訊】昨日下午2時許，港島薄扶林道往香港仔方向近域多利道有地底水管爆裂，噴出約20米高水柱，有如鬧市噴泉。執法人員接獲報案後趕往現場，並通知水務署派員到場閂水掣，其後工程人員亦圍封爆水管位置展開搶修工程。