元朗山火撲熄 中電：供電未曾中斷

【本報訊】前日中午時分，元朗崇山新村對上山頭發生山火，導致九龍及新界多區電壓驟降，最少發生53宗困（車立）事故。消防通宵在場撲救，山火至昨日凌晨1時31分才被撲熄。中電發言人在前日深夜亦再度回應事件，指電壓驟降期間，電力供應沒有中斷，中電與各政府部門緊密溝通，密切關注山火對電力供應的影響。

發言人指，前日中午約12時28分，中電連接元朗至荔枝角的40萬伏特架空供電系統錄得少於0.1秒的電壓驟降，期間電力供應沒有中斷，由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響，引致出現短暫電壓驟降。

4周內向機電署交報告 山火期間，中電派員前往現場，在安全情況下，聯同相關政府部門密切監察山火發展的情況，同時派員乘直升機在電塔上空巡邏，監察山火對電塔的影響。山火過後，亦為電塔的設施進行檢測，確保運作仍然正常。工程人員正進行跟進工作，並會在4星期內向機電工程署提交報告。事故期間，中電與環境及生態局、機電工程署、消防處、相關民政事務專員及地區人士保持緊密聯絡，確保盡早作出協調及應對。