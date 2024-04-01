300中學生乘高鐵赴長沙交流

【本報訊】有團體於長假期以「文創體驗行」舉行內地交流考察活動，300位香港中學生，乘坐高鐵列車前往湖南省長沙市，探索文創產業、教育及歷史文化，展開4日3夜的湖湘文化之旅，當中近七成參加者更指從未乘搭高鐵，八成半是第一次到訪長沙。

探索文創產業歷史文化

龍傳基金與香港青年協會合辦的「高鐵青年號」昨日出發，參加者較早前已參與工作坊，了解高鐵網路發展及對環境保護的正面影響；並將會製作學習報告，分享旅程中的得着及感受。首次參與高鐵青年號的鄭諾行表示，期望透過參觀當地學府及企業，更加了解國家及湖南長沙近10年的變化。去年透過高鐵青年號前往廣州的黃思茹則指，高鐵的快速和方便，使她留下深刻印象。