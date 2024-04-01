東呼即應：巨資搞盛事成效低 東呼即應邀專家獻計

營造市場氣氛 辦本地特色活動更吸引 港人喜歡北上消費，認為在內地購物及用餐均「平靚正」，服務水平及態度都比香港好，通往內地的各大關口在假期時更是逼爆。另一方面，香港國際機場離境大堂在長假期時也是水洩不通，登機櫃位排長龍，有受訪市民更直指「香港玩到冇嘢玩」。單是3月28日至29日，已經有超過130萬人次出境，面對「港人大遷徙」現象，《東呼即應》訪問學者、議員，分析到底還有甚麼方法可以留住港人。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，香港本身物價貴，不論餐飲或購物，港人北上容易找到替代品，以往香港經濟好，這些做法未必強烈，但現時本港經濟不好，股市、樓市亦差，人們無法創造財富，花錢時就會「手緊」。而香港物價高，若撇開服務水準，市民會看差價，如果金錢差距那麼大的時候會有所傾向，對現時的經濟狀況一定有影響。

香港恒生大學市場學系助理教授鄺家麒亦指出，香港現時欠缺一個很明確地位，從營銷角度來說，沒有特定針對客戶群。他認為要提升服務質素，以及鼓勵零售點、商家增加店舖的營業時間，營造市場的氣氛亦十分重要。他又以「唇亡齒寒」為比喻，如果零售市場做得不好，或者整體市場疲弱，最終消費者作為香港的一部分也會受到影響。

大型藝術裝置 乏宣傳少人知 港府就指，舉辦大型盛事刺激經濟，《東呼即應》近日在尖沙咀一帶進行街訪，但遊客卻表示完全不知道香港最近舉辦大型藝術裝置展覽，更有人批評香港欠缺了特色。市民鄭小姐直言在宣傳方面不足，她認為成功的活動除了吸引旅客之外，連本地人都會主動推銷給其他人，且很樂意參與。遊客鄧先生則認為來港旅遊缺少了一點特色，認為如要提升旅遊競爭力，要從發展本地的特色文化入手，形容「香港沒有特別吸引人的點子了」，就連澳門對於內地人也比較新奇，反觀香港跟深圳的差距不大，甚至深圳更便利。

政府斥資5,000萬元的TeamLab發光蛋，免費開放予群眾入場觀賞，當局聲稱要建立香港藝術品牌。議員江玉歡認為，要舉辦一些與香港文化有關的特色活動，指有些活動純為遊客沒有問題，但不可以每樣活動都想先吸引遊客，應該先要想吸引本地人，對地區有意義，繼而才想吸引遊客。江玉歡續指，希望M品牌在評審機制上能夠更透明，準則上亦希望能夠因時制宜，每種活動的性質都不同，應該有不同標準，亦不應脫離本土文化，其實很多地方的盛事、旅遊項目都是與地區文化或歷史相關，看到盛事就會想起那個城市，才是最重要。

回顧近期美國巨星Taylor Swift在世界巡演中，選擇前往新加坡開演唱會而非香港，有人批評文體旅局辦事不力，但政府似乎從沒在教訓中吸取經驗。事實上不單止盛事，近年造價不菲的「打卡」熱點亦屢受批評，例如近日東九文化中心外的LED玫瑰花海工程造價50萬元，就被網民嘲笑設計像「靈堂」，更有各個壽命極短的怪異設施，浪費公帑的表現層出不窮，又難怪香港會出現巨額財赤。若香港再原地踏步，連景點也十年如一日，也很難指望單靠外地旅客，就可以打救本港經濟。

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