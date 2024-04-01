市建局盈餘370億 融資第3季展開

【本報訊】港府早前全面撤銷額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅等「辣招」；金管局亦宣布取消壓力測試及提高按揭比率，為樓市帶來正面影響，刺激物業市場的成交，樓市短期內轉趨熱鬧。市建局行政總監韋志成昨發表網誌，指地價會否上升仍是言之尚早。即使樓價上升令其帶動的地價亦因而上升，有關上升的速度亦比樓價慢、幅度也較小。

指地價上升言之尚早 韋志成指，環球經濟、量寬政策、利率等情況出現變化時，可為樓市帶來衝擊，市建局項目將無可避免面對「高買低賣」的情況，增加市建局的財務風險。市建局在成立至今，累積的總盈餘約370億元（不包括政府注資的100億元）。市建局從重建項目中錄得的任何盈餘，將會保留及用作推行其他重建項目。

過去一年，市建局亦研究如何縮短收購流程，尤其在處理租戶身份、計算補償及協助調遷等工作，期望能加快業戶遷出單位給予市建局，以便項目地盤能早作準備，在合適時間推出招標，令資金盡早回籠，減低日後的利息開支。項目儲備內，加快推動開展一些不涉及大量收購物業業權，但能帶來較大幅度改善舊區環境的市區更新項目；同時，研究將地區內過時的政府設施或未有確定用途的政府土地，納入項目發展範圍。

當透過上述調整機制，仍未能應付新項目時，在維持財政「自給」的原則下，市建局已展開向外融資所需的前期準備工作。韋志成提到已接觸了多間金融機構，就需要向外融資展開討論，並構思了融資所需的工具、額度和年期等，預計具體工作將在今年第3季展開。