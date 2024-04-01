2工會棄辦5‧1遊行 改方式表訴求

【本報訊】多年來不同的勞工團體，均會在5月1日舉辦遊行，爭取勞工權益，惟自疫情起至去年均沒舉辦遊行。過去一直有舉辦5‧1遊行的勞聯及工聯會早前接受傳媒查詢表明今年再度棄辦遊行。勞聯指擔心令社會討論失去焦點、甚至遊行被騎劫，將改以論壇及政總請願方式表達訴求。工聯會則指打算以「全新形式」為打工仔發聲，惟未有透露活動詳情，僅稱執行細節有待敲定。

稱憂令社會討論失焦 身兼勞聯主席的議員林振昇表示，今年沒有向執法部門申請五一遊行。早於2月時勞聯內部曾討論今年會否重辦遊行集會，但有成員擔心與維護國家安全立法工作「撞期」，預計執法部門或會為免遊行被有心人「騎劫」，而定下戴掛頸號碼牌等更嚴謹的要求，加上勞聯不想社會討論重點失焦，故成員均贊成今年不申請舉辦遊行或集會。

雖然有關維護國家安全的立法工作較勞聯預期更早完成，但他認為時間上未必容許復辦遊行，加上工友亦擔心戴頸牌會被僱主認出，所以工友對於參加遊行的意欲不大。他續稱，勞聯將於4月27日舉辦職安論壇，並於5月1日到政總請願，引起社會對勞工議題的關注及表達訴求。他預料請願活動會有30人參加。

另一工會，工聯會同樣表明不辦遊行。身兼工聯會理事長的議員黃國則指現時表達訴求的方式有所改變，認為重點不在於形式或人數多寡，關鍵是如何引起社會對打工仔權益的關注及增加對藍領的尊重。工聯會今年將以「全新形式」舉行五一活動，惟有關細節仍未敲定，故不能透露詳情。至於傳統活動，如五一酒會及政總請願活動則會如常舉行。