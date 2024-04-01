本報揭公屋泊滿豪華車輛 重點查租戶持有資產上限

公營房屋供應嚴重短缺，但同時有大批開名車，甚至擁有私人物業的富戶長年霸佔珍貴公屋資源，貧苦基層上樓遙遙無期。羅昨日出席一個電視節目時，指她兩周前曾視察公屋停車場，亦發現有停泊豪華私家車。她提醒車輛都屬要申報的資產範圍，「在我們的公屋系統裏，租金較便宜、生活穩定，能有些儲蓄可買輛車都不是很奇怪的事。但如果是剛剛搬進來很新的一些屋邨，都見到有大家指所謂比較昂貴一點的車，或甚至有『中港牌』，這些就會是我們很重點要調查、很有可能是濫用的一些對象。」