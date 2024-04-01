本報揭公屋泊滿豪華車輛 重點查租戶持有資產上限
【本報訊】本報早前獨家披露公屋停車場，泊滿不少豪華私家車，甚至有掛上「中港牌」。第二輪公屋住戶入息及資產申報將於周二開始，涉及25萬公屋戶，最遲5月底須交表。房屋署署長羅淑佩指今輪會重點調查新屋邨停車場，長期停泊的貴價車是否租戶持有及有否超出資產上限；又稱會積極考慮定期抽查輪候公屋人士的資產有否超出上限。
公營房屋供應嚴重短缺，但同時有大批開名車，甚至擁有私人物業的富戶長年霸佔珍貴公屋資源，貧苦基層上樓遙遙無期。羅昨日出席一個電視節目時，指她兩周前曾視察公屋停車場，亦發現有停泊豪華私家車。她提醒車輛都屬要申報的資產範圍，「在我們的公屋系統裏，租金較便宜、生活穩定，能有些儲蓄可買輛車都不是很奇怪的事。但如果是剛剛搬進來很新的一些屋邨，都見到有大家指所謂比較昂貴一點的車，或甚至有『中港牌』，這些就會是我們很重點要調查、很有可能是濫用的一些對象。」
舉報濫用公屋擬獎金3000元
當局今年內會推行市民舉報濫用公屋獎賞，初步構思要具名、面談，成功收回單位的話，獎賞參考價是約3,000元。被問及現時政府財政一般，是否能持續時，她回應︰「打濫是需要成本的，我要有同事專責做。現在興建房屋出來都很昂貴，幾十萬（元）、過百萬（元）。我打濫，如果我只是一個小小的獎勵，令我可收回公屋，這筆生意是做得過吧。」
對於獎勵計劃何時推行，她相信要待處理完第二輪申報後，屆時已處理整體近一半公屋戶的申報，又指現時申報針對公屋戶，有意擴展至輪候者。
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