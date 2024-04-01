捱貴租攤分負擔 區議員共享議辦

房署單位爭崩頭 焗私人物業埋手 礙於私人物業租金高昂，而租金低廉的房屋署單位又異常搶手，再加上要應付助理的薪酬，要充分運用資源，惟有被迫「同居」，即開設聯合議員辦事處，即使地方如「豆腐膶」般狹窄，湧現不少「孖頭」、「3頭」甚至「4頭」議辦。

撇除每月37,520元的酬金，區議員還有一筆津貼以應付辦事處租金和聘用助理等支出，然而每月49,512元的額度，令到許多區議員都必須精打細算。一般而言，房署可供區議員租用的議辦面積為35平方米。房署轄下香港仔華貴邨華禮樓地下一個袖珍單位，據稱面積只有15平方米，較私家車車位（13平方米）大不了多少，卻是4名區議員的聯合議辦，包括劉毅、黃才立、張偉楠及蕭煒忠。

劉毅指自己向來都在華貴一帶從事地區工作，主要為街坊提供法律諮詢，以及為法團作出支援等，因此宜在華貴邨有個據點，即使議辦空間細一些也沒所謂，反正自己經常出外勤。他續稱，由於資源有限，要達到成本效益最大化就要同其他區議員開設聯合議辦，而他在鴨脷洲邨利福樓低座的另一個議辦，也是與其他兩名區議員共用。黃才立和張偉楠服務華富和華貴多年，服務對象以公屋戶為主，蕭煒忠則服務貝沙灣一帶的私人屋苑。雖然地方淺窄，但4人會分時段在華貴邨議辦接見街坊。

促提供額外補貼 旺角西洋菜南街的好望角大廈某單位，是另一個「4頭」議辦的地點。油尖旺區議員楊子熙表示，該單位過去也是議辦用途，兼且還是附近街坊慣用的法團開會場所，加上租金相對較廉，故包括他在內，該單位亦是其他3名區議員的議辦。他指區議員為了同市民有較廣的接觸面，部分人開設不少於一個辦事處，而他就聯同另一名區議員在眾坊街駿發花園開設聯合議辦。不過，在私人物業租地方，目前的津貼水平實在難以應付，惟有連同其他區議員聯合租用同一單位以節省支出，他認為政府要向租用非房署物業的區議員提供額外補貼。

立法會議員陳家珮認同藉開設聯合議辦來減輕租金負擔，而位於海怡東商場，她與行政會議召集人、議員葉劉淑儀的聯合議辦，早前就加多兩位區議員黨友共用，成為「雙孖頭」議辦。她指現時的區議員營運開支償還款額，應付房署舖租還可，但入到私人屋苑則頗為棘手，指有關情況「同政府反映咗好耐」，例如她議辦所在的海怡東商場，舖位租金動輒都要兩萬至3萬港元，再加上聘用人手，目前的津貼水平未必夠用。

觀塘區議員梁思韻指自己比較幸運，因觀塘有許多公共屋邨，可供議辦用途的房署單位較為充裕。按照指引，議辦的辦公時間每周不得少於40小時，區議員只得一名助理的話工作量會相當沉重。以現時的津貼水平，除非租用房署物業，否則扣除租金之後就很難聘用額外人手。記者徐家浩