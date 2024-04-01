醫健：藥到病除：牛奶蛋白敏感

牛奶蛋白敏感指身體對牛奶含有的蛋白產生過敏反應。這種敏感通常在嬰兒時期就會被發現，但隨着年紀漸長，身體會對牛奶蛋白產生耐受性，令敏感症狀減退，約85%有牛奶蛋白敏感的兒童會在3歲前產生耐受性。

特別配方粉減過敏 治療牛奶蛋白過敏的首要目標是避免過敏反應出現。完全避免患者接觸含牛奶蛋白的產品是治療的關鍵，例如避免食用牛奶、一般奶粉、雪糕、蛋糕等。但由於牛奶是鈣質的主要來源，因此兒童患者，尤其兩歲以下，需要用母乳喂哺或使用特別配方奶粉，以保持鈣質充足攝取。絕大部分嬰兒都不會對母乳過敏，但如果使用全母乳喂哺仍然出現過敏反應，母親需要評估自身飲食習慣，避免進食含牛奶蛋白的產品，因為母親體內的致敏物可以透過母乳進入嬰兒。

醫生亦可能會建議使用特別配方奶粉，包括高度水解蛋白配方及氨基酸配方。這些特別配方會把牛奶蛋白透過水解變成較小型的分子，從而降低出現過敏反應的機率。

氨基酸配方更會把牛奶蛋白分解成最基本的單位——氨基酸，把出現過敏反應的可能減到最低，同時亦讓患者仍然能攝取足夠的氨基酸。

豆奶奶粉（Soy formula）在現時指引中只適用於6個月以上的嬰兒，而且沒有對大豆過敏和使用高度水解蛋白配方仍然出現過敏反應的情況。但由於豆奶中的植物雌激素對嬰兒生殖系統成長的影響依然未有確切定論，因此大部分指引並未建議使用豆奶奶粉作為牛奶替代品。此外，含有鈣質的非奶類產品亦不適宜用作替代品，因為它們的營養價值對比嬰兒配方奶粉較低。

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