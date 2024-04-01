衞生署牙醫空缺率近3成 編制欠逾百人 灣仔域多利道診所將停運

【本報訊】本港牙醫短缺情況加劇。港府最新數據顯示，衞生署2023/24年度截至本月初空缺率達27.6%，即每4個牙醫職位便有一個懸空，距正常編制尚欠過百人。現已有9間公務員牙科診所停運，下月中起再多兩間因人手短缺關閉，屆時將有約四分之一診所暫停服務；學童牙科診所、公立醫院的牙科診所人手亦受影響。現時公眾緊急牙科「街症」派籌量僅新冠疫情前50%，有病人權益代表憂慮當局再削街症名額，建議加強探討公私營協作。

現時本港有2,576名居港註冊牙醫及309名專科牙醫，即每1000人口約有0.38名牙醫，公私營界別執業比例約為1：3。2023/24年度截至本月初衞生署牙醫空缺率27.6%，較2019/20年度的2.8%，增加達24.8個百分點，同期空缺人數由10人增逾9倍，至102人。

街症派籌量僅疫情前一半 醫務衞生局回覆傳媒查詢時證實，灣仔牙科診所及域多利道牙科診所下月15日起暫停服務至另行通知，兩診所並無提供街症。兩間診所停運分別有約1.5萬及1500人受影響，已調往麥理浩牙科中心6樓、西營盤牙科診所8樓及金鐘政府合署牙科診所。除公務員牙科診所外，學童牙科診所、公立醫院口腔頜面外科及牙科診所人手亦受影響。自2020年起因疫情發展及衞生署牙醫人手情况，已逐步調整牙科街症每日最高派籌量，現時派籌量為疫情前50%。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，若衞生署未能填補牙醫空缺，可能影響公眾緊急牙科服務，他期望縮減服務時優先保留街症。對於當局明年起與非政府機構合作為弱勢社群提供緊急牙科服務，他稱仍正商討細節，會由該些機構識別、轉介和跟進個案，現階段涵蓋補牙及脫牙，建議日後擴至定期洗牙、口腔檢查和護齒教育。