獎勵金逢龍年效應 出生數字勢回升

截至2月近9000宗申請2萬蚊 本港人口高齡化趨勢持續，出生數字持續低企，平均每對夫婦生育少於一名子女。當局於去年施政報告推出兩萬元「新生嬰兒獎勵金計劃」、輔助生育開支扣稅、減少公屋輪候時間等措施，以鼓勵市民生育。根據當局數字顯示，截至本年2月共收到近9,000宗合資格獎勵金的申請，同期出生登記數字有逾12,000宗，顯示計劃反應熱烈，加上龍年效應市民想生個「龍寶寶」，今年出生數字有望回升。

香港出生率持續處於低水平，2022年本港夫婦平均子女數目下降至0.9名的新低點，根據統計處數字，本港出生登記數字自2017年起連續6年下跌，至去年才稍微回升；同時，65歲及以上長者比例將在未來10年內攀升至近三分之一。當局於去年施政報告中連出多招鼓勵生育，包括推出兩萬元「新生嬰兒獎勵金」、提高與首名出生子女同住父母居所相關扣稅限額、有嬰兒出生家庭優先揀居屋及減少一年公屋輪候時間、每年最多10萬元輔助生育扣稅等。

港去年逾3.3萬新生嬰兒 根據統計處數字，去年在港出生的活產嬰兒數目約為33,200個，中止連續6年的跌勢，按年微升2.3%，而入境處數據顯示，由去年10月25日施政報告公布相關措施，至今年2月29日期間，本港出生登記數字為12,488宗；同期共收到8,972宗合資格「新生嬰兒獎勵金」的申請，比上月初約6,900宗合資格申請，增加約30%，反映港人夫婦對措施反應踴躍；加上今年是龍年，預計不少父母想「生個龍B」，今年下半年出生數字有望繼續改善。