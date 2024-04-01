中西區6休憩處 增公民教育設施

中西區區議會指因為區內持續有居民反映，希望添加坊間增強市民愛國情懷宣傳的資訊，要求相關部門重視居民意見，研究加設相關公民教育設施。根據區議會文件顯示，計劃將佐治五世紀念公園、皇后像廣場花園部分區域劃成「愛國走廊」，而在中山紀念公園鐘樓及海濱長廊欄杆、卑路乍灣公園入口空地、士美菲路休憩處空位會加設愛國主義宣傳板。文件中又指，會「重建」辛亥革命時期輔仁文社原址的中環百子里公園為「愛國紀念區」，不過據消息指實際計劃只會在公園牆身設展示板，「重建」二字屬文件出錯。

康文署回應指，曾接獲一宗在區內康樂場地加設愛國教育資訊板意見，對建議持開放態度，樂意探討其可行性。該署又指，去年為配合國家成立74周年，曾提供包括中山紀念公園和百子里公園懸掛國旗及區旗；而皇后像廣場花園與百子里公園，亦已設有多用途資訊板，會不時張貼政府各類宣傳訊息，加強市民對國家認識，對於各團體租用康文署場地宣傳及推廣公民教育，強化市民的公民意識及愛國情懷，該署表示歡迎。