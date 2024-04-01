盛德街13界石 11塊交保育組織

【本報訊】市區重建局首個位於土瓜灣盛德街的公務員合作社重建項目正動工，保育組織考城學社指，項目內有不少昔日用作測量土地的界石，認為雖然傳統文物價值不高，但亦是該時代的特有產物，去信市區更新基金與市建局，建議拆卸時保留界石，並於將來新項目的公園重置或展示。

考城學社創辦人何尚衡指，界石是城市建設的重要標記，去年9月發現盛德街地盤正拆樓，於是去信市建局建議保留地盤內的界石，獲市建局回覆「盡量保留」，並通知古蹟辦及地政總署，最後保留了13件界石；惟市建局指不會接收該批界石，若不領取便會棄置，最後其中2塊交予地政總署，另外11塊則轉交考城學社。

2塊供地政總署培訓 何尚衡認為歷史現場很重要，該批界石本來就屬於重建項目所在位置，最理想是原址保留，現時做法有如霓虹招牌，即使獲保留亦只能成為展品，他又估計有部分界石已被棄置。

地政總署表示，用作勾畫土地界線的界石，以往在港相對普遍，但會保留該發展項目的2塊界石作內部培訓用途。市建局則指諮詢了地政總署和古蹟辦，由於兩部門均表示有關物品的文物價值相對較低，因此局方未將其納入保育考量，經與地政總署及考城學社商討後，市建局將可移除的界石，分別交予地政總署作培訓用途，以及轉交考城學社作研究展示之用。