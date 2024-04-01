10地點美化渠蓋 市民打卡特色滿載

包括大澳鯉魚門林村 地標式設計齊全 渠務署為現有的渠務設施注入新元素，增加設施與市民、社區和大自然的連繫，讓設施發揮原本功能之餘，同時能美化及融入社區。渠務署2022年起，於大澳、鯉魚門、林村許願廣場、啟德河、翠屏河、茶果嶺海濱、昂坪、土瓜灣海濱、海輝道海濱以及蝴蝶谷道寵物公園，共10個地點安裝超過180個特色渠蓋，希望美化社區、提升渠務系統形象的同時，為市民和遊客增添打卡好去處。

渠務署工程師（顧問工程管理部）丘毓婧表示，為吸引居民及遊客目光，該署將大澳街市街和吉慶街其中15個污水渠蓋更換為特色渠蓋，以「棚屋」為主題，描繪了大澳漁民的傳統漁村生活面貌。此外，亦把棚屋看到的風景濃縮在渠蓋上，例如小艇和魚獲描繪了現今大澳漁民的日常生活，設計亦加入了大澳特色食品蝦膏和鹹魚，而木梯圖案則描繪大澳居民如何透過建築設計以配合和便利其漁民生活模式。

鯉魚門特色渠蓋以該區歷史及特色景點，即山、水、鯉魚、漁船、懷舊小輪、牌坊及燈塔元素為設計主題。山、水代表鯉魚門村依山傍水，亦代表了渠務署興建的污水收集系統，以改善避風塘一帶的水質及當區環境。鯉魚、漁船及懷舊小輪則代表鯉魚門區活躍的漁業活動及以海鮮美食為特色的旅遊景點。牌坊及燈塔則是鯉魚門區著名的地標性建築。現時，村內已安裝122個特色渠蓋，當中15個更髹上顏色，增加吸引力。

渠務署工程師（新界北）陳裕坤表示，該署去年底在林村許願廣場附近安裝了8個特色渠蓋。渠蓋以林村許願樹為設計主題，呈現出一棵壯麗的大榕樹，樹上掛滿了象徵祝福的寶牒。特色渠蓋共有兩款色彩，一款以綠色、藍色、黃色和啡色交織而成，彰顯自然生機；另一款則選用粉紫色、粉紅色、綠色和啡色，散發浪漫氛圍，分布在林村鄉公所路及林村許願廣場附近。陳裕坤表示，希望透過展示特色渠蓋，為社區內的公共空間增添藝術氣息。

黃竹坑行人板道料2027竣工 另外，渠務署工程師（香港及離島）郭子浩表示，渠務署將於今年沿香港仔黃竹坑涌尾明渠下游北岸建造行人板道，以活化明渠及改善港鐵黃竹坑站和香港仔海濱之間的行人連繫設施，美化步行環境，相關工程預計於2027年完成。同時會改善位於明渠上游部分圍封的維修通道，並開放予市民使用；開放空間長約15米，寬約6米，以河水流入海洋為設計主題，配合園境美化及香港仔漁港特色、以及「下水水」的擺設，將原本以功能為主的維修通道打造成一個有地區和渠務署特色的空間。