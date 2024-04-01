單日逾10店齊結業 不乏街坊小店老牌餐廳

【本報訊】在倒閉潮下不少店舖都捱不過3月，單單在昨日（3月31日）單日就有逾10間店舖結業，包括獨立書店見山書店、逾40年歷史的平民扒房哥登堡餐廳、大埔彩虹串燒專門店、深水埗鹿兒島日本料理、Cafe「Garden at Mei Ho」、千之味刺身壽司專門店、天后天山小館、粉嶺竹月亭、九龍灣漢記小廚、銅鑼灣丼丼亭、巷仔見等。而倒閉潮除了影響食肆零售小店外，高檔百貨店亦大受影響，位於中環的HARVEY NICHOLS就在今日，踏入4月的第1日結束營業。

昔日旺區人流疏 「旺」舖招租湧現 商舖倒閉在過去一個月屢見不鮮，不論連鎖式集團或街坊小店都逃不出港人北上消費而帶來的影響，例如早前大昌食品市場28間門店全線結束營運，金記冰室在北區的7間分店結業。而近日復活節連假開始，市面一改過往每逢放假人潮逼爆市面的情況，油尖旺及中環等傳統人流興旺地區，變得人丁單薄，更有不少地舖拉下捲閘，亦有不少「旺」舖招租。

而店舖「執笠」的情況引起市民廣泛關注，網上的「全港店舖執笠結業消息關注組」在短短一星期，由不足一萬名成員急升至12.4萬人加入，網民在關注組分享近日執笠的店舖外，亦會分享對於倒閉潮的意見。不少人都認為香港消費太貴，服務態度又差，質素亦不好，有人更認為商家在經濟好的時候，每次都要賺盡利潤「劏水魚」，大收「智商稅」，現在經濟環境差面臨執笠困境是抵死，更揚言北上消費、飛到外地旅遊，亦不會幫助香港的商戶「共度時艱」。