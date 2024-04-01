復活節長假第3日 仍有34.5萬港人出境

【本報訊】香港復活節連假自上周五（3月29日）開始，大批港人北上遊玩。昨日是復活節連假第3日，入境處表示截至晚上9時共有逾91.8萬人次經各個口岸出入境，其中約46.2萬人次入境，約45.6萬人次出境，入境人數終於反超出境人數。單以香港居民計算，有約37.4萬人回港，出境則有約34.5萬人。各口岸中以羅湖和落馬洲支綫最繁忙，各有逾16.9萬人次出入境；以離境港人計算，則分別有約6.7萬人次及約7.2萬人次。

而復活節假第二日（3月30日）離境港人亦有453,946人次，各口岸中同樣以羅湖和落馬洲支綫最繁忙，羅湖有逾21.1萬人次，而落馬洲支綫有20萬人次，港珠澳大橋口岸亦有逾12.8萬人次出境。至於當日經各口岸入境人次則有逾49萬，當中本港居民佔35萬。

料今午後將現返港高峰 廣東深圳各大口岸出入境人員於連假首日，錄得合共高達88.2萬人次，創口岸全面恢復通關以來新的單日出入境客流紀錄，並預計今日中午至晚上10時許，多個主要陸路口岸返港方向，將出現瞬時客流高峰。

出入境部門強調，邊檢機關將提前開足查驗通道，強化通關秩序維護，呼籲持回鄉證的港澳旅客完成「快速通道」備案採集，或錯峰出行。

運輸署亦預料今日將有較多跨境旅客，使用陸路口岸或機場回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，並預留充裕交通時間。