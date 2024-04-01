蒲點蘭桂坊冷清 酒吧業料生意跌3成

【本報訊】港人愛北上，加上疫情封關3年後不少人報復式外遊，令本地飲食及零售生意皆不如人意。復活節假期蘭桂坊亦變得冷清，旅客直指來港飲酒沒氣氛。酒吧業界指今個復活節生意額比以往少30%，而整體經濟屬近10年來最差。不過，業界也相信捱多一至兩年後，待港人釋放完疫情期間積聚的外遊消費意欲，就會重投本地市場懷抱。

復活節假期的中環蘭桂坊未有因假期而人流變多，有橫巷的餐廳和酒吧門可羅雀，入座率不足30%。有台灣旅客認為蘭桂坊沒有氣氛，來港工作的菲律賓人亦覺人流比以往周末少，估計不少外國人在家與親友慶祝，而非到酒吧開派對。內地旅客就為周末放鬆而來，認為氣氛還好。

經濟轉型 冀捱兩年「復常」 香港酒吧業協會主席錢雋永指，現時的經濟在近10年來最差，預計今年復活節酒吧整體生意額會比以往少30%。他認為香港正經歷經濟結構的轉型，以往從事金融、地產的酒吧客，亦因經濟轉型而陷入低迷困境，因此消費力較以往差；加上港人處於疫後「報復性旅遊」的狀態，一有長假期就想離港，亦導致消費力外流。

錢表示看好未來，認為捱多一至兩年，消費力就可以回復以前水平。他認為在長假期下，港人北上潮確實會影響到酒吧長假期的生意，惟他指酒吧有一半客人都從事服務行業，未必經常可請假北上飲酒，故平日非長假期的日子，香港酒吧不會長期受北上潮影響。