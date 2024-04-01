經濟陷結構性困境 小修補掩飾欠反省

新常態下仍嘥時間 盲目谷消費救市更難 近日的復活節假期，港人蜂擁北上。有議員直指經過一年的北上消費潮，看到香港飲食零售業難以恢復，相信香港的經濟正面臨着結構性的問題，例如高中收入人士離港，斥政府以小修小補掩飾的手段毫無作用，甚至是藥石亂投，令問題惡化，倡以高等教育和安老服務及研究「殺出一條路」。

議員江玉歡日前在社交平台貼文，指要應付結構性問題，小修小補的裝飾性手段一般無用武之地。過去一年，政府也花了不少精神時間左修右補，例如有Hello、Happy 香港、有日夜繽紛、有盛事、撤辣，再加免費雪糕電車，但問題沒有消退，反而不斷加深。她直言要解決結構性問題，重點非胡亂去尋求解決辦法，而是需要首先接受新的常態，然後積極尋找正確的回應，即怎樣能找到對的答案。若不接受新的常態，錯誤判斷為一時三刻的問題，便會永遠走不出結構性問題，最終問題變成困境，但正確地回應結構性問題並不簡單，需要深層思考，稍用一點時間並無不妥，因為總較在錯的地方找錯的答案好。

倡藉高等教育安老服務覓出路 不但是旅遊業，她指香港同一時間面對多個結構性問題，例如房屋、人口急速老化、出生率下降、部分年輕的專業人士及中產離開了香港、高消費旅客的流失、經濟，尤其是消費者的消費模式及意欲，因多項因素急速轉型等。解決結構性問題的方法通常需要較巨大及深層的改變，且透過長時間執行，短期及零碎的措施救不了問題，反而浪費剩餘的寶貴資源和時間。

至於如何扭轉劣勢，她相信以香港的情況，只有靠高等教育和安老服務及研究，才能在經濟「殺出一條路」。她指香港的高等教育一直也是世界百大院校的常客，若我們能聘請更多具分量的專家教授，吸引年輕國際學生與學者修讀及研究，定能補充香港稍欠的活力，亦有助往後科技的發展。

在安老服務與研究方面，她認為是要利用自身問題，將其轉化為機會及強項，只要適當地與國際專家合作，集各方的經驗，配以香港及灣區的情況，適當地調整，絕對有機會成為安老服務的中心及研究基地。

她強調要處理結構性問題，政府必須與市民同行，真誠地與市民共同接受新的常態，清晰地告訴市民香港未來20年的主要經濟動力，讓市民能有所準備，與政府同行。