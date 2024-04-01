當局稱試行徵費 了解飲食業負擔

【本報訊】垃圾徵費先行先試計劃今日起推行。當局表示，試行期間會了解對各業界的影響，特別是徵費會否對飲食業造成很重負擔。至於本月22日實施的首階段管制即棄塑膠產品新例，當局指商店可在半年的適應期內把剩餘塑膠用品用完，適應期過後會警告，亦會檢控屢勸不改的違規個案。

環境及生態局局長謝展寰在一個電台節目表示，已揀選不同類型的試點，包括政府大樓、住宅、商場以及院舍等，了解各業界、特別是飲食業試行時，會否造成很重成本負擔，希望做真實試驗，了解推行時會否出現香港獨有的困難。

指市民習慣逼埋身才「慢慢搞」 另外，首階段管制即棄塑膠產品的新法例4月22日起實施，涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品。被問到很多食肆還未準備好「走塑」，謝指港人有些習慣要去到真的要做時才會「慢慢搞」。商舖可於6個月的適應期內把剩餘塑膠用品用完，當局會為商舖提供代替品資料，告知購買方式，適應期過後當局會警告，如果違規屢勸不改，會定額罰款2,000元。

政務司副司長卓永興出席活動後亦表示，政府之後會收集垃圾徵費試行計劃參加者的意見，目標於今年5、6月到立法會交代進展。由他主持的跨部門小組會跟進，包括市民的參與程度、對計劃的認識等，以作下一步部署。