三無大廈靠自律 測試效用成疑

【本報訊】垃圾徵費「先行先試」旨在測試徵費執行時可能遇上的問題，例如清潔工人面對違規垃圾時的處理方法等。不過，試點之一北河街三無大廈，居民需自行到附近垃圾站扔垃圾，「先行先試」下亦難以監察他們有沒有用指定袋，測試效用成疑。

住戶需自行到垃圾站棄置 樓高7層、位於深水埗北河街15及17號的三無大廈，住戶並沒有聘請清潔工，大廈梯間亦沒有任何垃圾桶，居民一般需自行到附近垃圾站扔垃圾。記者在視察時亦見到有住戶提着垃圾袋，棄置家居垃圾在路邊的大型垃圾箱中，相信安排在「先行先試」推行下會維持。

不過，由於現時在垃圾站棄置垃圾毋須強制使用指定袋，住戶進出單位亦無保安員看管，多少人會「聽話」用指定袋扔垃圾，或住戶每日扔多少垃圾等數字及情況無從得知。綠惜地球總幹事劉祉鋒亦擔心，試驗計劃的指定袋與徵費的十分相似，住戶或會儲起垃圾袋，留待在徵費真正實施使用。

另外，環保署在該大廈張貼的通告指，三無大廈居民可到附近的垃圾收集站回收廚餘。不過，該垃圾站廚餘桶標明只接收食肆的廚餘。環保署回應指，試點內的兩座三無大廈收集垃圾模式不同，正好讓該署審視實況。該署又指，已與食物環境衞生署聯絡，讓居民使用收集站的廚餘回收桶。