庫房乾塘狂開位 開源節流淪空談

孤寒市民，闊佬自己。在財赤超過一千億元、收支平衡無期、消費券免問之際，港官口口聲聲開源節流，惟講一套做一套。立法會文件顯示，港府瘋狂「開位」的陋習不改，在過去5個立法年度，獲財委會批准開設、保留及重新開設的首長級職位共188個，常額佔79個，有時限編外職位更達109個，預計今個會期將繼續開設16個常額及有時限編外職位。不花白不花，不吃白不吃，冗員再多也不算多，公帑怎花都不心痛。

去年公務員總數逾17萬，薪酬及相關開支，一年接近1,500億元，佔政府總開支約兩成。目前財赤高企，已是連續兩年錄得破千億元的赤字。財金官員聲稱，政府未來會大力節流，透過優化計劃將經常性開支每年減少1%，另外會將資本性開支，包括工程開支，重新編排控制在每年900億元的範疇，逐步收窄赤字。講得頭頭是道，但官員亦承認，滅赤最少需時數年，還要寄望社會經濟復甦帶動政府收入增加，而不是有甚麼開源新招。

在如此窘境下，港府連紓困措施都大縮水，消費券成為歷史，但苦了市民的同時，卻並未有待薄自己，繼續瘋狂開位。當局表示，屋宇署擬將一個首長級有時限編外職位轉為常設職位，以持續領導監督新界僭建問題；律政司開設一個副首席政府律師，負責執行與國際調解院籌備辦公室相關的法律工作；教育局開設教育署助理署長，繼續掌管課程發展處；另外，擬設立的數字政策辦公室，亦開設一個資訊科技助理署長職位；當局同時欲開設兩個法官及司法人員首長級常額職位。而在開設的常額職位之中，公務員職位共有66個，佔比最多。

事實上，常額職位固然不斷增加，有時限的編外職位亦不斷延續，去年已有議員踢爆，港府監察西九文化區而設的一個編外職位，早於2008年已經設立，至今15年，變成永續，但究竟有何實際績效，納稅人無從得知，港府也沒有訂立KPI衡工量值。再以屋宇署為例，新界僭建問題由回歸前到回歸後一樣無解，設立首長級職位，究竟領導和監察了甚麼新界僭建工作？

納稅人最不解的是，公務員隊伍已是龐然大物，為何十多萬人也做不好分內工作，職位開完又開？港府信誓旦旦表示，會嚴守自2021/22年度起實施的公務員編制「零增長」政策。事實卻是，編內編外職位年年增加，港府更預計，2024/25財政年度終結時，公務員編制職位會達到19.4萬個，比現時足足多了約兩萬個，所謂零增長，原來只要不超過2021年3月底最高峰的公務員編制水平便可，數字遊戲一場。

在港產官僚眼中，庫房的錢根本不是錢，怎麼花都不心痛。議員們雖然擺出嚴詞狠批狀，但到了撥款投票便會乖乖歸隊。目前香港經濟面對外憂內患，單是港人北上消費愈演愈烈，已嚴重打擊本地市道，港府沒有救市妙招，反而洗腳唔抹腳，冗員愈養愈多，怎一個愁字了得！