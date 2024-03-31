龍七公：強制安裝攝錄 的士多贏方案

雖然社會已全面復常一年多，但的士的經營仍然艱難，選擇乘搭的士的人少了，的士行業基本的情況是「黑狗得食，白狗當災」，少數「黑的」的違規行為，包括兜路、濫收車資、拒載、行車安全和態度欠佳，加上執法力度不足，法庭判刑過輕，導致問題長期沒有改善，整體行業形象每況愈下，在網絡的發酵下更是醜事傳千里，部分乘客改乘非法經營的白牌網約車。在市場日漸萎縮下，很難有人願意增加投資，導致行業生態出現惡性循環。

的士行業長期以來就是高度零散化，難以規管和標準化。政府希望用的士車隊的方式將部分的士用車隊形式管理起來，成為行業標桿，加上剛立法通過對嚴重違規行為增加刑罰及扣分制，從而令行業整體服務改善。不過這套組合拳仍然未能徹底解決問題，加上業界對組織車隊涉及高昂成本，反應比較冷淡，政府的如意算盤能否改善的士行業生態，筆者未感樂觀。

筆者一直與的士業界工會和管理人員溝通，認為要解決上述問題，應要有新科技新思維。日前我在立法會上提出口頭質詢，建議參考內地及澳門經驗，立法強制所有的士安裝中央雲端攝錄系統及混合定位的行車紀錄器，並建議政府為的士業界提供一定資助。攝錄系統可望令「黑的」違規操作無所遁形，從根本上解決行業內的敗類，司機亦不用擔心「刁客」的無理投訴。其實，無論是內地、澳門、澳洲、新西蘭、加拿大、美國等地，都有強制規定的士安裝及使用車廂攝錄機，以保障司機與乘客利益，一來可改善服務和安全，二來可減少不必要的爭拗和投訴，以澳門為例，安裝監察系統後，投訴大減八成。

其實現時部分的士亦有安裝車內攝錄機，但沒有統一標準和規管，導致私隱問題，過去亦多次出現片段流出事件。筆者建議立法規定有關攝錄機攝錄的影像及聲音，必須以加密方式直接儲存到雲端系統，不能讓任何人以任何方式關閉或停止運作，同時列明只有警方或特定的獲授權人士，才可在接獲的士投訴或意外事故報告後，提出讀取資料，保證乘客私隱。

至於成本方面，筆者認為有內地和澳門的經驗和方案，如果港府有一定資助，加上立法強制安裝形成的規模效應，相信問題不難解決。加上安裝系統後有助改善行車安全，保險公司可以準確評估風險，相信能有效減低保費，減輕業界負擔，甚至的士業界可與網絡供應商合作，的士作為廣告平台，網絡供應商則提供優惠。

改善生態 杜絕黑的 今次政府回應筆者質詢時態度較積極，稱將於今年展開相關諮詢。其實的士安裝監察系統已是業界包括車主和司機的共識，若政府能提供多一點支持推動，這個三贏（乘客、司機和車主）方案，期望可以盡快落實。只有業界生態改善，杜絕「黑的」，改善司機和車主收入，才有空間進行下一步的改革。