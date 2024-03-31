撥亂反正：巴黎奧運 危機四伏

將於3個多月後舉行的巴黎奧運，勢將成為近半個世紀以來，最政治化及高危的一次奧運會。

首先，俄烏戰爭與以巴衝突仍未有平息迹象。前者本來看似勝負已分，美國與大部分歐洲國家都感到厭戰，然而法國總統馬克龍早前突然提出應考慮直接出兵援烏，引起俄羅斯以至多個北約盟友反彈。再加上俄國將莫斯科音樂廳恐襲與烏克蘭以至美國扯上關係，疑似在部署新一輪攻勢。馬克龍呼籲俄方在奧運期間停火，實在太天真幼稚。

至於以巴戰事，聯合國安理會在美國棄權下通過停火決議案，引發以色列「反枱」，一度宣布取消派代表團訪美或參與和談。況且議案僅要求雙方在伊斯蘭齋戒月停火，限期還有個多星期就結束，以軍可能會在開齋節後大舉攻入拉法，造成大量死傷和數以十萬計的難民潮。屆時即使東道主法國不介意，其他國家尤其是伊斯蘭兄弟國的運動員，會願意與身穿大衞星國旗的以國選手作賽嗎？

以國運動員可能連安全、體面地入住選手村及進出賽場都有困難。52年前的西德慕尼黑奧運，就發生了以色列代表團遭激進巴人武裝分子挾持及最終殺害的慘劇。有人就估計以方最後或會以安全為由，主動放棄派員參加今屆奧運，一來保住己方運動員的安全與面子，二來避免引發部分國家或選手杯葛賽事，令各方都尷尬。

但即使以色列退賽，不代表巴黎奧運就可安全舉行。例如極端組織伊斯蘭國，其針對的除了以色列，還有俄羅斯、美國以至中國、法國。莫斯科恐襲後，法國已將恐襲警戒級別提升至最高，並請求46個盟國增援協助維穩。今年還是安坐家中電視機前看奧運好了，有免費門票或機票都無謂到現場直擊。