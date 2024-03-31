自成一家：重振製造業說易行難

美國鋼鐵工人聯合會早前向華府提交請願書，指摘北京補貼中國船舶業，令美國同行捱打，要求當局想方法解決。鋼鐵業與造船業密切相關，該工會此舉明顯是為了自身利益。但總統拜登為了爭取這個美國最大產業工會的選票，仍煞有其事地表示支持。其實拜登心裏也知道，美國造船業要重回榮景說易行難。

美國在二戰後曾是造船大國，但過去幾十年已江河日下。以當前全球市場份額而言，美國造船業僅佔0.13%，中國造船業則佔46.59%排名全球第一，南韓與日本位居第二和第三位。美國海軍部長托羅不久前訪問日韓的大型造船企業時，都呼籲它們投資美國，幫助美國重振造船業。不過，美國眼下根本沒有條件重振造船業。首先，美國自身產業鏈缺失極多，從機床、鋁材到造船用的半導體，都要依賴國外供貨。其次是美國國內船企買少見少，有統計指從上世紀70年代至今，美國已有14間參與軍用艦船建造的船廠倒閉，同期只有一間新船廠成立。再次是缺人，美國造船業很少有新人入行，工程師、工人不足。

過去幾任美國總統都提出重振製造業，但以台積電為例，其設於亞利桑那州的晶片廠，原定今年要量產4納米晶片，卻因工程師不足而不斷延期，台積電被迫要從台灣增派逾500人到美支援。

對於美國重振製造業的無力感，坊間還流傳一個故事。奧巴馬2013年曾在邁阿密港口發表演說，展現振興製造業的決心，當時工作人員在起重機上懸掛了一面巨幅美國國旗，結果遭一陣大風吹來掀起，露出起重機上的中文字──振華。振華就是全球碼頭起重機的中國龍頭企業。這個故事不論是真是假，確實揭示美國無力重振製造業的現實。