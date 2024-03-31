橫眉冷看：東方速度與西方速度

兩年前，全球利率的勢頭趨升，即使不必用水晶球，也能夠預知香港的樓價定然會下跌。那時候很多香港人移民英國，我好奇地向剛落戶的朋友探問，英國的樓價是否也有機會下調，答曰：「放心吧，英國房價包準跌不了。」他們所持的理由，不是因為英國經濟和就業市場良好，而是說：「英國人的工作效率極慢，建房速度永遠趕不上人口增長，因此樓價很難跌下去。」

如今兩年過後，朋友的預言果然神準，英國樓價穩定如恒，很多大城市的房子，仍是求過於供。近年，人們常說世界正面臨東升西降，看來並非由來無因。中國不少產業能夠風行全球，既得力於「繡花精神」，更是得力於「中國速度」。

「中國速度」就是代表目前世界上最快的生產和建設速度。歐美地區承平太久，不少人好吃懶做，就算肯做，也是蝸步而行。正如昨日本欄所說，美國蘋果公司與中國小米集團都曾致力研發電動車，前者在10年前起步，最後卻一事無成；後者雖然起步慢，但只花了3年時間，生產出來的簇新汽車，已可跟歐洲的百年品牌一爭長短。

2021年，美國撥款超過70億美元，打算在2030年之前，建成數十萬座電動車充電站，現在已是2024年，卻只建好了7座，距離目標尚有遙遙長途。今日的歐美國家，建屋慢、造船慢、生產晶片慢，就連武器製造的速度，也趕不上時勢所需。近期烏克蘭軍在戰場上，為甚麼會兵敗如山倒呢？據說是因為歐美提供的軍事裝備，遲遲未能到位，他們不是故意拖延，而是生產力着實不足。以往，人們只會擔心「輸在起跑線上」，今日的美西方國家則不然，他們之所以要輸，是輸在起跑後的步速太慢。