筆下風雲：香港拿甚麼競爭

復活節長假期首日，香港有最少70多萬人次離港，多個口岸均擠得水洩不通。不少港人表示會花兩、三日時間玩遍深圳；亦有港人計劃先在深圳玩一天，再到武漢等大城市度假。香港零售和餐飲市道應聲受到打擊，已是不爭的事實。

當然，本港市道不振，並非今個復活節假期才有的事，自通關以來，北上之風便沒有稍歇。事實上，深圳有愈來愈多的休閒設施，更有不少親子好去處；商場也是美輪美奐，早已超越香港。消費更比香港便宜逾倍，有港人稱，在深圳食飯、按摩、洗頭剪髮，埋單不過800元，這在香港無法做到。

講到尾，香港物價太高，令人覺得物非所值，已成各行各業死症。背後最大原因，是租金高企，佔去營運成本的大多數。早前筆者到一家獲米芝蓮推介的中式食肆晚飯，位處灣仔一商廈，上湯浸菜心索價二百餘元，租金肯定佔去當中的絕大部分成本。菜心一斤不過十元八塊，上湯再爆幾粒蒜頭同樣不值錢，更非甚麼手工菜，售價卻這麼驚人，當知租金是如何蠶食飲食業。

另一方面，香港業界不思進取也是實情。早前筆者已經寫過，內地咖啡店推出「茅台拿鐵」，將兩種意想不到的飲料「溝埋」，大受歡迎，不少港人都專誠到深圳一試。姑勿論是否人人合味，但這就是創意！然則，香港飲食業近年又有甚麼創意吸客呢？來來去去都是食老本，至今仍然是靠幾十年不變的街頭小食、茶餐廳例牌食品招客，加上侍應「黑口黑面」，對旅客及本地客來說，吸引力買少見少。

香港現在只剩下「品質」這個招牌而已。旅客大都相信香港的制度，對品質有監管。但隨着黑店愈來愈多，食安事故層出不窮，恐怕這塊招牌遲早不保。