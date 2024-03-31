強詞有理：欲蓋彌彰

莫斯科音樂廳恐襲事件發生至今，到底誰是主謀，依然沒有定論，也許永遠是一個謎。俄羅斯當局引述初步調查結果顯示，有「確鑿證據」表明疑犯與烏克蘭有關，犯案者從烏方獲得大筆金錢。美國白宮國家安全通訊顧問柯比則依然嘴硬，指俄方的說法是無稽之談，重申回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）要對事件負全責。俄美各執一詞，應該相信誰？沒有調查就沒有發言權，美國未經任何調查便矢口否認恐襲與烏克蘭無關，未免太奇怪，反而引起各種質疑。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃認為，美國「暴露了自己」，他們不是要求調查，而是在包庇烏克蘭，其偏見和參與是顯而易見的。沒錯，美國的反應由始至終都有太多不合常理之處，難免予人欲蓋彌彰的感覺。最令人不齒的是，有些西方媒體竟然為恐襲疑犯洗白，將他們形容為很善良的人，「很愛自己父母和兄弟姊妹」、「連雞都不敢殺的膽小男孩子」、「老闆眼裏的好僱員」等等，簡直令人作嘔。

不近情者多藏奸，美西方愈是陰陽怪氣，俄羅斯人愈是相信此事必定與他們有關。別的不說，單是從伊斯蘭國專門針對與美國敵對的國家，就不難猜到此次恐襲的背後主謀是誰。伊斯蘭國不正是美國扶植起來的嗎？許多人驚嘆美國情報工作了得，往往能掌握第一手資料，其實背後不知藏着多少骯髒的勾當。

不管怎麼說，俄羅斯吸取了血的教訓，必然會加倍償還。近日俄軍大舉轟炸基輔等重要城市，據說已摧毀烏克蘭國家安全局大樓，多名重要人物被一鍋端。連美國白宮國家安全顧問沙利文下榻的酒店也被炸成一片廢墟，其本人多日沒有露面，因此引起各種猜測，甚至有被「斬首」之說。烏方吹噓成功攔截俄軍多枚高超音速導彈，不過是自我安慰，從媒體畫面可見，基輔等地火光熊熊，到處都是瓦礫，破壞程度可想而知。

俄烏戰爭爆發以來，俄軍一直相對克制，盡量避免傷及無辜。現在顯然已放開手腳，再也沒有那麼多顧忌，這不僅意味着戰爭必將進一步升級，也意味着烏克蘭將會面對更加悲慘的下場。有烏克蘭官員慨嘆，烏國該炸的設施都被炸了，而澤連斯基政府至今還在死撐，簡直不可理喻。戲子總統聲稱烏克蘭為西方而戰，殊不知西方正漸漸拋棄烏克蘭。