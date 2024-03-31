坦言集：中國與榴槤

榴槤為百果之王，但在國際市場上，差不多中國是唯一的買家，其餘國家進口甚少，生產和出口的集中於泰國、馬來西亞、越南。中國進口榴槤2022年為40.3億美元，為所有果類進口最大項者。相對而言，全球榴槤的貿易量2020年為14.1億美元，已比2019年增加73%。中國的進口推動全球榴槤的國際貿易，且是連年價格大幅上升。

中國市場上榴槤的銷售還主要集中於廣東，稍及於周邊省份，大部分市場榴槤的需求還未開始，榴槤在中國內地的銷售正隨着分銷擴展而大增。因進口需求龐大，利潤深厚，中國內地也開始試種榴槤。2023年海南三亞有收成，可當年收成250噸，估計2025年可達500噸，增加十分迅速，但相比中國的進口，2023年便是140萬噸，且比2022年增加69%。

中國本地生產只是個別地區、企業的投資經濟，影響不到榴槤的進口增勢以及內地市場的漲價。中國市場正在釋放的需求量仍然在推動進口，和泰、馬、越等國的生產大增。越南規劃向歐洲及其他國家出口急凍榴槤，但依中國內地的需求，越南增產不足以應付，應無餘力供應其他國家。相信甚至連香港的供應，包括來自泰國、馬來西亞以至菲律賓，也可能會受中國內地需求所排擠，不是供應減少，便是價格上升。以榴槤為例，這是典型由市場主宰全球供應和價格的例子，正顯示出中國市場的龐大購買力，還是有餘未盡。

泰國、馬來西亞、越南和菲律賓的榴槤出口中國，一是決定於中國的進口放行；二是中國與這些國家的雙邊和多邊貿易協定關係，免稅進口，關鍵是中國與RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）的貿易協議。由於供需的特殊性，榴槤的國際貿易連同生產，構成了中國與這幾個國家的跨境供求與供應鏈體系，更由於中國龐大需求，排斥其他國家的參與，變成封閉性的經濟體系：由中國需求左右其發展。

這對泰馬越等國而言是經濟依賴，但同時是重要的出口市場，經濟收入和國內農產的擴增支柱。這種依賴實際是雙向的，在於中國內部無法大量生產來進口替代，反映榴槤這類果類產品的特殊生產條件。中國即使想進口替代亦不可能，被迫要維持分工狀態。只要泰國等協調生產供應，維持對價格一定的控制權，出口榴槤往中國便可成為該等國家的重要收入，中國與它們一起成雙贏之勢。