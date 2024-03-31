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油麻地掃黃 3內地女被捕
其中一名被捕女子。
【本報訊】油麻地區執法人員，於上周五（29日）在區內展開掃黃行動，以打擊街頭賣淫活動。行動中，人員於廟街、新填地街及碧街一帶，以涉嫌「唆使他人作出不道德行為」及「違反逗留條件」，拘捕3名內地女子，年齡介乎26至36歲。人員同時於附近3個單位檢獲一批證物，包括避孕套，濕紙巾及紙巾等。
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