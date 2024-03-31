澳門消息：2車出境 揭偷運近800公斤龍蝦牛百葉

【本報綜合報道】橫琴口岸於上周四（28日）截獲兩宗橫琴單牌車偷運食材出境個案，合共檢獲活龍蝦651隻及牛百葉300公斤。兩名涉案駕駛者均不是車輛車主或相關的備案司機。澳門海關已依法對駕駛者作出起訴及開展中止車輛邊境通行證程序。

車身明顯下墜 駕駛者非車主

海關關員當日凌晨時分在橫琴口岸出境車道執勤期間，發現兩部橫琴單牌車並沒有隨車人員，但外觀車身明顯下墜，出現不正常承載情況。截查後發現車輛的副駕駛座及後座藏有大批利用黑布及黑色膠袋遮掩的可疑物品，關員懷疑車中其他位置存有暗藏物品的可能。經對車輛檢查後，再在車尾箱位置發現類似的可疑物品。