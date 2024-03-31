無看守櫃位 燒臘店失6500元 偷錢賊潛逃6日落網

【本報訊】本月22日下午3時許，一名男子趁筲箕灣金華街一間燒臘飯店的收銀櫃位無人看守，從錢箱及抽屜盜走6,500元現金後逃去。店主鄺先生其後發現失款，透過「天眼」片段目睹案發經過，遂即時報案求助，同時把相關片段上載至社交平台，呼籲附近商戶小心提防。

店東：經一事長一智 執法部門經分析片段及深入調查後，於上周四（28日）在油麻地砵蘭街，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓葉（36歲）男子。據悉，被捕人士有案底，報稱任職清潔工，已被帶走作進一步調查。

事後鄺先生接獲執法部門通知，得悉已經擒獲疑犯，但並不清楚其他細節。他表示「經一事長一智」，自己日後會做好防盜措施，以免賊人有機可乘。