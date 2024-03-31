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打擊中區黑的 票控3拒載司機

執法人員打擊的士違例。 執法人員打擊的士違例。
執法人員打擊的士違例。
【本報訊】港島區執法人員，於上周四（28日）起一連兩日，於中區進行打擊的士違例行動。行動中，人員發現3名的士司機涉嫌拒載以及沒有展示的士計程錶，人員將會向他們發出傳票控告。另外，人員亦發出一張定額罰款通知書，票控的士在限制區內等候。
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