新界南反酒駕藥駕 2日拘11人

【本報訊】新界南總區執法部門於上周五（29日）起一連兩日凌晨，在區內展開打擊「毒後駕駛」、「酒後駕駛」及「超速駕駛」行動。

期間，人員在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊復活節假期期間的駕駛相關罪行。

行動中，人員共拘捕9男一女本地人及一名盧森堡籍女子（31歲至57歲），他們分別涉嫌「酒後駕駛」、「超速駕駛」、「藏毒」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「駕駛未獲發牌車輛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等罪名。

其中，人員於上周五凌晨在青沙公路設置路障，期間截查一輛形迹可疑私家車，並在車內檢獲小量懷疑氯胺酮。該名34歲本地男司機亦因未能通過快速口腔液測試，涉嫌「藏毒」及「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本以作化驗」被捕。

83車輛超速遭票控 行動期間，人員共向約1,100名司機進行酒精呼氣測試，以及偵測到83輛汽車超速行駛並作出票控。與此同時，人員亦就其他交通違例事項發出共21張定額罰款通知書。