謀劫名錶不敵詠春 2南亞匪搶 「吉盒」遁

習武賣家隻身交收 價值百萬機警分藏 體格健碩、曾習詠春的中年男子，早前與網上買家達成交易，相約於前晚在荃灣交收一隻價值近百萬元名錶。事主隻身赴會，詎料等候買家期間，兩名南亞匪埋身搶去其載有錶盒的環保袋，糾纏間事主施展詠春以一敵二，對方中招挾贓逃去。慶幸事主赴約前早有防範，機警地抽起名錶藏身，南亞匪僅掠去錶盒。執法部門經初步調查後，把案件列作「搶劫」，正追緝兩名南亞匪歸案。

幸保名錶不失的事主姓葉（66歲），據悉他較早前透過網上拍賣平台，放售一隻價值約98萬元的罕有名錶，並相約買家於上周五（29日）晚上約7時，於港鐵荃灣站C出口近綠楊坊交收。由於該隻名錶價值不菲，葉對交易非常謹慎，預先把手錶和錶盒分開，以防有所閃失。

無懼身高差 一打二傷膝 當葉男抵達相約地點等候期間，兩名身高約6呎、身材魁梧的南亞漢突然撲上，強搶其手上裝有錶盒的白色環保袋。儘管盒中無錶，葉男亦不甘就範，雙方糾纏間，他施展詠春「以一敵二」嘗試截停對方，惟兩名南亞匪最終挾贓往西樓角路方向逃去。

執法人員接報趕至，在現場及附近一帶展開兜截，惜最後未有任何發現。人員經初步調查後，把案件列作「搶劫」，正追緝兩名俱年約30歲，身高約1.8米，瘦身材，案發時戴黑色口罩的南亞裔男子。藏於葉男身上的名錶完好無損，他在糾纏間膝部擦傷，拒絕送院治理，其後隨同執法人員離開協助調查。

據葉男表示，以前曾經跟師傅學習詠春，面對兩名均「高他一個頭」的南亞裔大漢，他發揮所學拳腳齊施，分別擊中二人的鼻樑及下體，可惜未能阻截對方逃離現場。