去年近10萬宗可疑交易 12載最多

根據聯合財富情報組的數據指出，去年共接獲97,577宗可疑交易報告，對比2022年的68,538宗，大升約42%。而在去年接獲最多可疑交易報告的界別為銀行業界，共有8.4萬宗；其次為儲值支付工具持牌人，共接獲6,501宗，佔約6.6%；以及金錢服務經營者，共接獲2,407宗，佔約2.4%。而今年首兩個月的可疑交易報告已經有18,960宗，佔去年的總數約19.4%。

法例規定，任何人如知道或懷疑任何財產屬販毒或罪行的得益，或屬恐怖分子所擁有；或曾在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用；或擬在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用，必須盡快將其所知悉或感到懷疑的交易內容，向聯合財富情報組人員報告。