去年近10萬宗可疑交易 12載最多
【本報訊】詐騙愈來愈多，市民防不勝防。根據執法部門的數字顯示，去年接獲逾9.7萬宗可疑交易報告，屬2011年以來最多，當中有約87%均為銀行業界舉報。而今年截至2月29日為止，所接獲的可疑交易報告已佔去年總數近20%。
今年首兩月已有1.89萬宗
根據聯合財富情報組的數據指出，去年共接獲97,577宗可疑交易報告，對比2022年的68,538宗，大升約42%。而在去年接獲最多可疑交易報告的界別為銀行業界，共有8.4萬宗；其次為儲值支付工具持牌人，共接獲6,501宗，佔約6.6%；以及金錢服務經營者，共接獲2,407宗，佔約2.4%。而今年首兩個月的可疑交易報告已經有18,960宗，佔去年的總數約19.4%。
法例規定，任何人如知道或懷疑任何財產屬販毒或罪行的得益，或屬恐怖分子所擁有；或曾在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用；或擬在與販毒、罪行或恐怖主義行為有關的情況下使用，必須盡快將其所知悉或感到懷疑的交易內容，向聯合財富情報組人員報告。
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